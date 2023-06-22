السيسي وماكرون يلتقطان صورة تذكارية في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه بعد المشاركة في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.

ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه

وشهد اللقاء، التقاط صورة تذكارية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم إلى قصر الإليزيه لإجراء مباحثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان في استقباله في ساحة القصر، حيث اصطف حرس الشرف لتحية الرئيس السيسي لدى وصوله، وعزفت فرقة الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات تمتد على مأدبة غداء، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.