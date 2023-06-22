رئيس النيجر: قمة باريس فرصة لتعزيز جهود العالم في مواجهة تغير المناخ

أكد رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، الأهمية القصوى لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد «قمة باريس»، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، لتعزيز الجهود الدولية الرامية لمجابهة التحديات الراهنة التي تواجه العديد من دول العالم من بينها التغيرات المناخية.

قمة ميثاق التمويل العالمي

وقال بازوم، في كلمته خلال أعمال القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قمة باريس تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والقمم الدولية، وبينها تعهدات اتفاق باريس للمناخ وأجندة 23 للاتحاد الأفريقي، وأيضا هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك قبل انعقاد مؤتمر «كوب 28» في دبي الإماراتية.

وشدد رئيس النيجر على ضرورة المحافظة على التنوع البيئي للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، مشيرا إلى تفاقم أزمة الجوع في النيجر؛ بسبب زيادة الكثافة السكانية وسط تحديات مناخية صعبة.