«الإنتاج الحربي».. 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار السنوات التسع الماضية العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات السياسية الأخيرة وعلى رأسها الحرب (الروسية -الأوكرانية) وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية.

إنجازات وزارة الإنتاج الحربي في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2023

- ترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير بوزارة الإنتاج الحربي على زيادة الإنتاج.

- تحسين الأداء من خلال تطوير الهيكل التنظيمي ومنظومة الجودة وتدريب العاملين

- قامت وزارة الإنتاج الحربى على مدار السنوات التسعة الأخيرة باستحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة ووحداتها التابعة تماشيًا مع نظم الإدارة الحديثة

- تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية.. وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

- قامت شركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى) بالتعاقد علي تنفيذ محطة تجهيز رمال المسبوكات كما تم إنشاء مسبك آلى حديث متكامل بطاقة (20) ألف طن سنوياً، وقامت شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) بتنفيذ خط إنتاج كرات الرش وتطوير خط إنتاج الخرطوش

- خلال العام الماضي تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات حربية وهي إعادة تأهيل مسبك الصلب بشركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى)، وتطوير خطوط إنتاج العبوات المعدنية بشركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) من خلال توريد مكبس متعدد المراحل.

- المشاركة في إقامة معرضEDEX والاشتراك في معارض التسليح الدولية.

- توقيع عقدين للتصنيع المشترك للهاوتزر (K9 A-1 EGY) بين الإنتاج الحربى وشركة "هانوا" الكورية الجنوبية بهدف إنتاجه محلياً بشركات الإنتاج الحربي.

- المشاركة في مختلف معارض التسليح الدولية مثل (IDEX بالإمارات، معرض الدفاع العالمي بالسعودية، ADEX بكوريا الجنوبية).

- تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية.

- تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ أكثر من (374) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة.

- كان لوزارة الإنتاج الحربي دوراً هاماً في مجال الإنشاءات والمرافق خلال السنوات الـ9 الماضية فقد قامت بتنفيذ عدة مشروعات في أكثر من محافظة متمثلة في إقامة ملاعب رياضية ومراكز شباب وحمامات سباحة وصالات رياضية

- تنفيذ عدد (221) مشروع في إطار مبادرة "حياة كريمة" بمجالات عمل مختلفة مثل (مد وتدعيم شبكات الكهرباء، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات الصرف الصحي، إنشاء وتطوير وحدات بيطرية، توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بالتنسيق مع وزارة التضامن).

- فى إطار اشتراك الوزارة من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع شركتى "جرين تك" و"أوك" يتم التعاون حاليًا لتنفيذ مشروع لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وبالفعل تم إستلام أرض الموقع حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة.

- إنشاء خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية (SETIBUS) من خلال التعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل "MCV".

- الانتهاء من إنشاء خط تعبئة الفريون بالشركة (مصنع 360 الحربي) بالشراكة مع "الشركة السعودية للحلول المتكاملة" وبدأ التشغيل في أول نوفمبر 2022.

- تنفيذ مشروعات الموازنة الإستثمارية بإجمالى مبلغ (6.739.125) مليون جنيه مصرى، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتي مايو 2023 مبلغ (13.1 مليون جنيه مصري).

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي والتى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى معتمدةً فى ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.