الرئيس السيسي يلتقي عددا من الزعماء والمسؤولين الدوليين على هامش قمة باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين على هامش انعقاد قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وكان من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي.

والتقى الرئيس السيسي أيضا كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.

كما التقى الرئيس السيسي، أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية.

والتقى الرئيس السيسي، الرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر، رئيس الاتحاد الأفريقي.

كما التقى الرئيس أيضا الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا.

والتقى الرئيس كذلك ميا موتلي رئيس وزراء بربادوس.

والتقى الرئيس السيسي، البروفيسور جيفري ساكس أستاذ وخبير الاقتصاد العالمي.