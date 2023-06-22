نجاح عملية فصل التوأم السيامي المصري بالسعودية.. جراحة معقدة لـ17 ساعة

أجرى فريق جراحي متخصص، يتألف من 31 استشارياً واختصاصياً وفنيين وكوادر تمريضية متخصصة في التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال وجراحة التجميل وجراحة الأطفال، عملية جراحية معقدة، استغرقت 17 ساعة، لفصل التوأم السيامي المصري «سلمى وسارة»، اللتين تشتركان في منطقة الرأس، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة من صباح يوم أمس الأربعاء، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» اليوم الخميس.

عملية فصل التوأم

وصرح الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي المشرف على عملية فصل التوأم السيامي، بأن التوأم وصل إلى السعودية في 23 نوفمبر 2021.

وأجرى الفريق الطبي فحوصات طبية دقيقة للتوأم لتحديد مدى اشتراكهما في المخ والجيوب الوريدية المحيطة به، وقرر الفريق الجراحي، بقيادة الدكتور معتصم الزعبي، خبير جراحة الأعصاب للأطفال، والدكتور محمد الفوزان، في جراحة التجميل، والدكتور نزار الزغيبي، في تخدير الأطفال، إجراء عملية فصل المخ والجيوب الوريدية المشتركة، عن طريق أربع عمليات منفصلة خلال عدة أسابيع إلى أشهر، بالإضافة إلى ثلاث عمليات لتمديد الجلد عن طريق جراحة التجميل، وقد استغرقت العمليات الأربعة للفصل حوالي 57 ساعة، بما في ذلك عملية الفصل الأخيرة التي استغرقت 17 ساعة.

وأوضح الدكتور الزعبي أن الاشتراك بين التوأم كان معقدًا في منطقة الالتصاق، وخاصة في موقع الجيوب الوريدية، مما استدعى إجراء العملية على أربع مراحل منفصلة خلال الأشهر الماضية لضمان سلامة التوأم.

وأشار إلى أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة تمكن، خلال 33 عامًا، من رعاية 130 توأمًا سياميًا من 23 دولة شقيقة وصديقة، وتعد هذه العملية الـ57 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، الذي يُعَد واحدًا من أكبر الخبرات العلمية العالمية في هذا التخصص الدقيق.

أسرة التوأم تعبر عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين

وعبر والدا التوأم عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعم فريق الطب الخاص المختص وإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما.

وأشادا بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها المملكة، كما عبرا عن تقديرهما لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيا بها طوال فترة إقامتهما في المملكة.