«الصحة»: خصصنا 23 عيادة طبية لخدمة الحجاج المصريين في السعودية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنَّ الوزارة خصصت 23 عيادة طبية، منها 18 عيادة بمكة المكرمة و5 عيادات بالمدينة المنورة من أجل تقديم خدمات للكشف وعلاج الحجاج المصريين: «الحمد لله الأمور الصحية مستقرة تمامًا والأوضاع الصحية للبعثة في أحسن حال».

عبدالغفار: تنسيق كامل بين البعثة الطبية المصرية ونظيرتها السعودية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، المذاع على فضائية «DMC»، أنَّ هناك الكثير من المجهودات التي يقوم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتأمين الحج من جميع النواحي، على رأسها الناحية الصحية، وهناك تنسيق وتكامل بين البعثة الطبية المصرية والأشقاء في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنَّ وزارة الصحة تنظم بندوات توعوية للحجاج في المملكة العربية السعودية، فيها يتمّ إعلام الحجيج كيفية التغذية الجيدة وكيف يحافظ الحاج على نفسه من الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، متابعًا أنَّ «الأمور مستقرة ولم يصلنا أي شكاوى من قبل الحجاج، وهناك راحة واستقرار وثناء على أداء البعثة الطبية والمعاملة الطبية المتميزة التي يتلقاها الحجيج في مستشفيات المملكة العربية السعودية».