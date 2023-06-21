تردد قناة الحج السعودية.. تنقل تكبيرات عيد الأضحى والمناسك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي هذه الفترة يستعد الحجاج لأداء مناسك الحج بالمملكة السعودية العربية، بينما يعيش المسلمون حول العالم تلك الأجواء عن طريق القنوان الناقلة للمشهد، وبالإكثار من العبادة والذكر، لذا يهتم الكثرون بمعرفة تردد قناة الحج السعودية لكونها تنقل تكبيرات عيد الأضحى وشعائر الحج.

تردد قناة الحج السعودية.. تنقل تكبيرات عيد الأضحى

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تقدم «الوطن» تردد قناة الحج السعودية لكونها تنقل تكبيرات عيد الأضحى، وتتيح مشاهدة مناسك وشعائرالحج، ومعايشة تلك الأجواء الجميلة الروحانية.

تردد قناة الحج السعودية

ويأتي تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 2023 كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى

هناك عدد من القنوات الدينية تحرص على نقل تكبيرات عيد الأضحى ومناسك الحج كل عام، وتتمثل في الآتي:

تردد قناة النور القرآن الكريم

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

تردد قناة المجد

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12054

- الاستقطاب: أققي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مصر قرآن كريم

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة عبدالباسط عبد الصمد

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11179

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

قناة الدعوة

تردد 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

قناة الرحمة

تردد 10873 نايل سات - عمودي - 27500.

تكبيرات عيد الأضحى

وأوضحت دار الإفتاء الصيغة المشهورة لتكبيرات عيد الأضحى وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».