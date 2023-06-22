محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 34 شارعا بحي منتزه ثان

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه جرى تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها.

تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 34 شارعا

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 34 شارع بحي منتزه ثان خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 60% حتى الآن.

رصف 2 شارع رئيسي

أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 2 شارع رئيسي وهما (شارع جمال عبد الناصر و شارع 10 اسكوت خلف مرسيليا) بالإضافة إلى 23 شارع متفرع من شارع إسكوت 10، و9 شوارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر، مضيفة بأن تم التنسيق مع حي منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً التي كثرت منها شكاوى المواطنين.