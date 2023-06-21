محافظ الإسكندرية الأسبق: مشروعات «التعدين» تساهم في تخفيض فاتورة الواردات

أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن الاستثمار في قطاع التعدين يتطلب البحث عن الثروات المعدنية والمادة الخام غير المستغلة في مصر، بالإضافة إلى محاولة توطين الصناعة ونقل المعرفة لمصر، لافتا إلى أن تلك الصناعة ستساعد على تدريب العمالة المصرية من خلال الشراكة الأجنبية في هذا الجانب، فضلا عن خفض فاتورة الواردات.

4 مصانع في مجال «الكوارتز» في العين السخنة

وقال محافظ الإسكندرية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على «قناة صدى البلد»، إن هناك 4 مصانع في مجال «الكوارتز» في العين السخنة، بينها مصنع لتكسير المادة الخام في صناعة الرخام، منوها أنه –مصنع الرخام- يعتبر الأول على مستوى العالم في تكسير وتصنيع الخامات واستخراج الألواح الخاصة بالطاقة الشمية.

مشروع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة

وتابع محافظ الإسكندرية الأسبق أن هناك مشروعا لإنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الإيطالية، على أرض تابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، مما سيزيد من فرص السياحة في تلك المنطقة وتنشيطها طوال العام، علاوة على توفير فرص العمل لنحو 2600 شاب تقريبا.

تكنولوجيا التعدين ستساعد مصر على تقليل الفجوة الاستيرادية

واختتم محافظ الإسكندرية الأسبق حديثه مشيرا إلى أن المشروعات في مجال تكنولوجيا التعدين ستساعد مصر على تقليل الفجوة الاستيرادية، وخفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى تسديد أعباء الديون وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.