محافظ الإسكندرية: انتهاء 85% من مشروع تطوير حلقة السمك

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال محافظ الإسكندرية خلال الجولة، إنه جرى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بنسبة 85%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال من 3 إلى 4 أشهر.

ووجه المحافظ الشكر لأساتذة كلية الهندسة ولجميع القائمين على هذا العمل الهام، مشيدا بجميع الجهود المبذولة لإخراجه بشكل يليق بمحافظة الإسكندرية.

تطوير حلقة السمك في الإسكندرية

قال المحافظ، إن تطوير حلقة السمك يأتي انطلاقا من كونها أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي فى نطاق الوجه البحري وترتبط بوضعها الحالي ارتباطاً وثيقاً بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وكذلك حركة مراكب الصيد.

محافظ الإسكندرية: تطوير حلقة السمك من المشاريع الهامة

واطمئن المحافظ؛ على سير العمل بالمشروع، مؤكداً أن جميع الأعمال تسير بشكل جيد، وأضاف أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات التطويرية الهامة بالإسكندرية حيث يعمل على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك وتطويرها بشكل حضاري، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، على النحو الذي يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.

مشروع تطوير حلقة السمك في الإسكندرية

ويقام مشروع توسعة حلقة الأسماك الحالية على مساحة 2000 م 2، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مزادات الجملة والتجزئة إليه، وترميم المبني التراثي، وإحلال وتجديد المبني الملحق بالحلقة الحالية، ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوي العالي، والتي تقدم خدمات متميزة تليق بالقيمة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع.