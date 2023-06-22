تفاصيل إحياء إذاعة القرآن الكريم لذكرى رحيل الشيخ أبوالعينين شعيشع

كشف الإذاعي رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن تفاصيل إحياء الإذاعة بالذكرى الثانية عشرة على رحيل القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، التي توافق غداً الجمعة 23 يونيو.

إذاعة تلاوات قرآنية لأول مرة في ذكرى رحيل الشيخ أبو العينين

وأكد «عبد السلام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ إذاعة القرآن الكريم ستحتفل بذكرى هذا القارئ بما يليق بمقامه الرفيع إذ يذاع على مدار اليوم مقتطفات جديدة له للمرة الأولى بداية من صباح غدا، بالإضافة إلى إلقاء نبذة عن حياة القارئ الراحل قبل إذاعة كل تلاوة.

وأوضح «عبد السلام»، أنّ القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع كان صاحب صوت عبقري يخرج من مكنونات الروح الطيبة والنفس الزكية الزاكية ومن قلب عامر بالإيمان، مضيفاً: «القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع متفرد صوتاً وأداءً وخشوعاً وعاصر الأعلام الكبار وظل طوال عمره منذ أن وُلد في بيلا بكفر الشيخ حتى وفاته وهو يرسل عبر صوته سيلاً من نور آيات القرآن، وضياءً عبقرياً من فيض المعاني وعذوبة في الأداء وصدقاً في الإحساس يصل إلى قلوب سامعيه فأودعوه في قلوبهم حباً واحتراماً ورضا وقبولاً وهكذا مكان الأولياء المتقين».

من هو القارئ أبو العينين شعيشع؟

الجدير بالذكر، أنّ القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو من عام 2011.