أستاذ فقه بجامعة الأزهر: يجوز إعطاء العيدية للأب والأم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إنه يجوز إعطاء العيدية للأب والأم، من باب العطاء والوفاء، لأنه في الأساس هدية يجوز منحها لهما.

العيدية تدخل السرور على الناس

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «العيدية تدخل السرور على الناس، ومن باب التوسعة على الناس وبعضهم وهى من نعم الله على عباده، وأيضا يجوز إعطاء العيدية لغني لأنها في الأساس هي هدية».

إسقاط الديون

واستكمل: «العيدية عادة أهلا لله، للتوسعة وتفريح الناس بالعيد وتعد مظهرا من مظهر التكافل حيث يمكن إسقاط الديون كنوع من العيدية أيضا، وإدخال الفرحة على الناس».