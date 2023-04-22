3 طرق لإرسال العيدية أونلاين للأهل والأصدقاء.. تعرف عليها

بُعد المسافات بين المحافظات وبقاء البعض في القاهرة والجيزة لحاجة العمل يدفع الكثير للبحث عن طرق لإرسال العيدية أونلاين، وهو ما توفره بعض التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنوك من خلال المحفظة الإلكترونية على سبيل المثال.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تطبيقات تتيح إرسال العيدية بشكل إلكتروني، على النحو التالي:

* تحويل العيدية من خلال تطبيق انستا باي

يتيح تطبيق انستا باي التطبيق الذي يقدمه البنك المركزي لتسهيل عملية متابعة الحسابات البنكية، إرسال العيدية بخطوات سهلة وبسيطة شرط تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول واختبار تحويل الأموال واختيار نوع البنك ورقم الحساب والاسم الذي سترسل إلى حسابه البنكي.

* تحويل العيدية من خلال شركات المحمول

وتتيح شركات المحمول تحويل الأموال عن طريق شركات الاتصالات من خلال الهاتف المحمول عبر تطبيقات «Vodafone Cash» أو«Orange Money» أو «Etisalat Money» التي تتيح تحويل المبالغ المالية إلى الآخرين حتى وإن لم يكونوا مشتركين في خدمة فودافون كاش، أو غيرها، حيث يتم استلام المبلغ ببطاقة الرقم القومي من أقرب فرع، برسوم تحويل تبدأ من 2% من إجمالي أي مبلغ تقوم بتحويله.

* تحويل العيدية المحفظة الإلكترونية

ومن خلال المحفظة الإلكترونية Mobile Banking التي تتيحها مجموعة من البنوك يستطيع المواطن إرسال العيدية شرط أن يكون لدى المرسل حساب بنكي ومشترك بالخدمة وأبرز تلك البنوك بنك مصر من خلال BM Wallet، البنك الأهلي المصري من خلال خدمة فون كاش، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة من خلال خدمة قاهرة كاش، البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان من خلال خدمة فلوسي فون، بنك SAIB من خلال خدمة saibwallet، والمصرف المتحد.