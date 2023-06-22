دبلوماسي: مشاركة البنك الدولي وصندوق النقد بقمة فرنسا لها أهمية بالغة

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الجلسة الافتتاحية لـ«ميثاق التمويل العالمي الجديد» موضوع رئيسي وحيوي، حيث أن هذا المؤتمر معني بإقامة نظام مالي عالمي جديد، من خلال ميثاق يتم التوافق عليه.

صندوق النقد الدولي

وأوضح السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، أن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذه القمة مشاركة محورية لأنهما معنيان بضرورة إحداث تغيير جذري لعمليات التمويل التي تتم، والتي هي محور المؤتمر وهذا وضح في حديث الرئيس السيسي بالمائدة المستديرة.

الهيكل والأولويات

وتابع: «مشاركة البنك الدولي وصندوق النقد ذات أهمية بالغة لأنهم معنين بعملية التغيير المنشودة التي تحدث الكثيرين من القادة عن ضرورة أن يكون هناك تغيير جذري في الهيكل والاولويات والشروط».