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البنك التجاري الدولي يعلق خدماته الإلكترونية الجمعة المقبل

كتب:

منة العشماوي
08:52 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي

أخطر البنك التجاري الدولي، عملاءه عبر رسائل sms، بأن بعض الخدمات لن تكون متاحة بشكل مؤقت اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل؛ بداية من الساعة 3 صباحًا.

وتكون بعض الخدمات غير متاحة يوم الجمعة المقبل من الساعة 3 صباحًا وحتى 9 صباحًا، بحسب ما أعلن البنك التجاري الدولي، وذلك بسبب قيام البنك لإجراء بعض التحديثات على النظام.

البنك التجاري الدولي يعلق خدماته الإلكترونية 

واعتذر البنك للعملاء عن الإزعاج، موضحًا أن يمكن التعرف على الخدمات غير المتاحة عبر موقعه الرسمي، وتشمل خدمات بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدمًا، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمة الانستا باي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرهم.

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بقلم منة العشماوي