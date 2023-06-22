برومو حلقة منى الشاذلي مع نويل روبنسون يحقق 250 ألف مشاهدة في 20 ساعة

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «cbc» البرومو الرسمي لحلقة التيك توكر نويل روبنسون مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، دون الكشف عن موعد إذاعة الحلقة، خلال الساعات القليلة الماضية.

منى الشاذلي ترقص مع نويل روبنسون

وظهر نويل روبنسون خلال البرومو وهو يقوم برقصته الشهيرة مع منى الشاذلي، وسط حالة فرحة بينهما، وتفاعل كبير من الجمهور الحاضر داخل الاستديو، وحقق البرومو خلال 20 ساعة أكثر من 250 ألف مشاهدة.

نويل روبرتسون يزور المعالم السياحية في القاهرة

وزار الألماني نويل روبرتسون، عددا من المعالم السياحية في مصر، كنوع من أنواع الترويج للسياحة، ومن ضمن المعالم التي زارها المتحف المصري الكبير، حيث استضافته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما زار الأهرامات، وقام بتصوير عدد من الفيديوهات الكوميدية مع الزائرين، كما تجول بشوارع القاهرة.

ظهورنويل روبرتسون في البرومو الرسمي لفيلم «تاج»

ظهر نويل روبرتسون في البرومو الرسمي لفيلم «تاج» لتامر حسني، المقرر طرحة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، إذ يشاركه في بطولته دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم.