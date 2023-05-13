أحمد داوود يكشف كواليس فيلم «يوم 13» في برنامج «معكم» مع مني الشاذلي

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد داوود بفيلمه الجديد «يوم 13» وتصدره إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، يظهر ضيفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc.

ويكشف الفنان أحمد داوود من خلال لقائه مع منى الشاذلي، عن رأيه في تصدر فيلم «يوم 13» للإيرادات، وكواليس العمل الذي يقدم «3D» رعب لأول مرة في مصر.

أحمد داوود ضيف منى الشاذلي

يتطرق أحمد داوود خلال الحلقة للحديث عن عائلته، وعلاقته مع زوجته الفنانة علا رشدي، في الحلقة التي تعرض يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو.

يشارك في فيلم «يوم 13» عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني وشريف منير ونسرين أمين ومحمود عبد المغني وجومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتدور فكرة فيلم «يوم 13» حول شاب يعود من الخارج لبيع ورثه الذي يتجسد في القصر المسكون ومن هنا تبدأ رحلته.