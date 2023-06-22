مساعد وزير الخارجية الأسبق: قضايا المناخ لها أولوية في «ميثاق التمويل العالمي»

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة «ميثاق التمويل العالمي» منطقية، وتأتي في إطار التركيز على دعم الدول النامية وإتاحة التمويل اللازم لها.

المشروعات الخضراء

أضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الدول النامية كيف لها أن تنفذ المشروعات الخضراء بدون التمويل الدولي، مشيرا إلى وضع قمة «ميثاق التمويل العالمي» موضوعات المناخ على أولويتها.

وتابع السفير محمد حجازي: «جائحة كورونا عصفت باقتصاديات الدول النامية، وكيف يمكن مواجهة الأزمات الاقتصادية بدون تمويل، لذلك لا يمكن أن نتجاهل الضغوط التي فرضت على الدول بعد جائحة كورونا».

العلاقات المصرية الفرنسية

وأكمل السفير محمد حجازي: «دعوة الرئيس السيسي على رأس القادة الأفارقة، تأتي في إطار حجم وأهمية الرئيس السيسي بالنسبة لفرنسا، لاسيما وأن العلاقات المصرية الفرنسية راسخة وواعية».