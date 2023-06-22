اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تغير المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة للجميع
كتب:
أحمد شوقي
08:25 م | الخميس 22 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: تغيُّر المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة للجميع
- الرئيس أمام «قمة باريس»: الأزمات العالمية المتعاقبة أثرت على الدول النامية.. وعلى «النقد الدولى» تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية وقت الأزمات
- الحكومة تتوسع فى تداول المحاصيل بالبورصة السلعية
- «مدبولى»: نسعى لتعميم الآلية بشراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة
- الأب.. تعظيم سلام للبطل.. «لا فزّاعة ولا ATM» حكايات وتضحيات «رمانة الميزان»
- «الأب الروحى».. أساطير العم والخال وزوج الأم فى تربية الأبناء.. و«بابا» يتصدر التزيند ببوكيه ورد وفسحة على دراجة
- «محمد» يعيش الأبوة مع طفل بالكفالة: حاسس إنه شبهى ووجوده دعّمنا نفسياً
- «يوسف» يحكى عن دور الأب: أهم من الأم خاصة فى مرحلة ما بعد الطفولة
- من بابا عبده لـ«أبو العروسة».. «مدبولى والشريف والفخرانى ورجب» آباء الدراما المصرية
- مناقشات موسعة فى جلسات الحوار بالمحور المجتمعى
- الحوار الوطني روشتة لتحصين المجتمع
- المتحدة تشارك في لجنة الثقافة
- «فايق»: أفلام مترجمة لعرضها في أفريقيا
- «الطاهرى»: لا مستقبل للثقافة إلا بمبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية
- توصيات فى لجنة «التماسك الأسرى» بتشريعات موحدة للحد من قضايا العنف
- الطريق إلى الوطن.. حلم العدالة الاجتماعية يتحقق
الصفحة الثانية
- تحديات الدول النامية على مائدة «باريس»
- «السيسي»: تغيُّر المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة
- الرئيس أمام «القمة»: الأزمات المتعاقبة بالعالم أثرت على الدول النامية النمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة
- رؤية مصر فى تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل
- علينا التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف
- أطلقنا برنامجاً لإعادة تدوير 13 مليون متر مياه صرف زراعى نحتاج إلى قرارات سريعة لتجنب أزمة ديون عالمية
- «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية أثرتا بالسلب على برنامج الإصلاح الاقتصادى.. ومصر تحركت مبكراً لمواجهة أزمة المناخ
- مصر وتونس تؤكدان ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمى لاحتواء تداعيات الأزمات على الدول النامية
- رئيس فرنسا: لا نزال نعانى من تداعيات «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية
- «ماكرون»: نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال للدول النامية
- رئيس تونس: جنوب الأرض لا يزال يعانى من البؤس والفقر والحرمان.. ولا يمكن البناء إلا بمصارحة أنفسنا
- رئيس الكونغو: بلادى تعانى من التصحر والدول الكبرى خصصت 100 مليار دولار للفقراء لم نر منها أى شىء
- «الأمم المتحدة»: 52 دولة عاجزة عن سداد ديونها.. وعشرات الملايين تحت خط الفقر
- «المفوضية الأوروبية»: ملتزمون باستثمار مليار دولار فى الأسواق الناشئة.. ونبذل قصارى جهدنا لتسعير الكربون وخفض الانبعاثات الملوثة
الصفحة الثالثة
- وردة وكلمة شكراً وصدقة جارية.. «الوطن» تحتفى بـ «رب الأسرة» فى يومه السنوى
- الأب تعظيم سلام للبطل
- حكايات من دفتر «سنجل فازر» رحلة مستمرة من العطاء بعد رحيل الأم
الصفحة الرابعة
- «نعمة» فى حياة أبنائه: رمانة ميزان الأسرة.. «لا فزّاعة ولا ATM»
- «مش بس اللى خلف».. تضحيات وبطولات صنعها العم والخال وزوج الأم
- «هندى»: يؤثر فى تنشئة الأطفال تعليمياً ونفسياً.. ويتحمّل مسئولية كبيرة فى تشكيل سلوكهم وتعليمهم المعايير المجتمعية
- «محمود» تزوج ليكون أباً لـ«مريم» ابنة العامين وأعطاها كل الدعم والحب والحنان
- «مرسى»: «مش هنسى اللى عمله عمى منصور من تكفله بمصاريفى وحفظ أرضى»
- «محمد» يعيش الأبوة مع طفل بالكفالة: حاسس إنه شبهى.. ووجوده دعمنا نفسياً
- رشا مكى: دوامة التلقيح الصناعى تسببت فى طلاقى.. وقابلت «محمد» واتجوزنا ومعاه حياتى اتغيرت 180 درجة ومتجوزين بقالنا 11 سنة
الصفحة الخامسة
- «بابا» يتصدر التريند بصور ومواقف
- رجل يجلس على ركبتيه ليُقبِّل ابنته وآخر يصطحب فتاته على الدراجة
- «هالة»: طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة تختلف من شخص لآخر و«عيد الأم» يحظى بالاهتمام لأنه قديم وله رمزية لدى الجميع
- من بابا عبده إلى أبوالعروسة.. «مدبولى والفخرانى والشريف ورجب» آباء الدراما المصرية
- محمد شوقى: شخصية عبدالغفور البرعى أثرت فى نفوس الملايين.. وعبدالوارث عسر أكثر فنان جسد دور الأب
- غنوة حلوة.. أهل الفن يودعون آباءهم: مع السلامة يا حبيبى وفى أمان
- إيهاب توفيق ودَّع والده بأغنية.. وابنة عامر منيب غنت له: «عامل إيه فى حياتك».. و«بنت أبويا» أشهر أغانى الوداع
الصفحة السادسة
- مناقشات موسعة فى جلسات الحوار ضمن لجنتى الأسرة والثقافة وسط حضور ممثلى فئات المجتمع
- روشتة لتحصين المجتمع والهوية «التماسك المجتمعى» توصى بقوانين للحد من «العنف الأسرى»
- «عبدالقوى»: الخطب الدينية ومناهج التعليم ومؤسسات الثقافة والإعلام لها دور كبير فى مواجهته
- «المقرر المساعد»: الظاهرة لها تداعيات كارثية على الأسرة وتؤدى إلى التفكك.. ونصف نساء الكون عانين منها
- «التنسيقية»: قدمنا مقترحات لمواجهة تهديدات الاستقرار الأسرى والهوية الوطنية
- خبراء يحذرون من مخاطر استخدام الأبناء للإنترنت دون ضوابط: يهدد القيم والثوابت
- «فكرى»: تعديلات تشريعية لمعالجة القصور فى النصوص العقابية بـ«جريمة الابتزاز الإلكترونى»
- «داليا»: العلاقة الزوجية علاقة مودة وسكن و«تكاملية» تجمع أفراد العائلة
- «صفاء»: يسبب تشوهات العمود الفقرى واختلال النوم والنمو
الصفحة السابعة
- «المتحدة» تشارك فى لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى
- «فايق»: «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعتزم عرض أفلام مصرية مترجمة فى الصين ودول أفريقية لتأكيد المد الثقافى المصرى
- «الطاهرى»: مصر تمتلك موروثاً حضارياً عظيماً.. ولا مستقبل للثقافة إلا من خلال مبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية
- «رشوان»: الرئيس السيسى وضعنا فى حرج شديد عندما قال: «ما لديكم قدموه وما يدخل فى صلاحياتى سأوافق عليه فوراً دون قيد أو شرط»
- فنانون: الفن ضمير المجتمع وأداة قوية لدعم الثقافة والهوية
- «صبحى»: التليفزيون المصرى أسهم فى بناء الوعى وصنع النجوم.. ولم نتعامل مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوعى للحد من خطورتهما
- «الصاوى»: الحديث عن وجود أغلبية وأقلية لا يليق بمكانة مصر وأطالب بإنشاء معهد وطنى للهوية لإطلاع أبنائنا على تاريخ بلدهم
- هشام عطوة: التعريف بدور الثقافة فى المجتمع وأهميتها فى تطوير الحضارة أبرز المحاور التى ينبغى مناقشتها
- رئيس «قصور الثقافة»: زيادة الوعى بالتراث الثقافى والحفاظ عليه أولوية
- تمكين الشباب وتبنِّى المبدعين وتنمية مهاراتهم والتفاعل بين الثقافات توصيات ننتظر صدورها
الصفحة الثامنة
- «30 يونيو» حلم العدالة الاجتماعية يتحقق
- الثورة انتقلت بالمفهوم من الهتافات لبرامج الأوْلى بالرعاية
- الحماية الاجتماعية قبل الثورة
- «السيسي» يضع المواطن دائماً نصب عينيه وأصدر خلال عام عدة قرارات لحمايته وقت الأزمات
- «تكافل وكرامة» اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة
- د. صلاح هاشم: مصر الأولى عربياً وأفريقياً فى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على «الحماية الاجتماعية»
- مستشار «التضامن»: 22 مليوناً يستفيدون من أنشطة «تكافل وكرامة»