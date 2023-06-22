اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تغير المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة للجميع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: تغيُّر المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة للجميع

- الرئيس أمام «قمة باريس»: الأزمات العالمية المتعاقبة أثرت على الدول النامية.. وعلى «النقد الدولى» تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية وقت الأزمات

- الحكومة تتوسع فى تداول المحاصيل بالبورصة السلعية

- «مدبولى»: نسعى لتعميم الآلية بشراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة

- الأب.. تعظيم سلام للبطل.. «لا فزّاعة ولا ATM» حكايات وتضحيات «رمانة الميزان»

- «الأب الروحى».. أساطير العم والخال وزوج الأم فى تربية الأبناء.. و«بابا» يتصدر التزيند ببوكيه ورد وفسحة على دراجة

- «محمد» يعيش الأبوة مع طفل بالكفالة: حاسس إنه شبهى ووجوده دعّمنا نفسياً

- «يوسف» يحكى عن دور الأب: أهم من الأم خاصة فى مرحلة ما بعد الطفولة

- من بابا عبده لـ«أبو العروسة».. «مدبولى والشريف والفخرانى ورجب» آباء الدراما المصرية

- مناقشات موسعة فى جلسات الحوار بالمحور المجتمعى

- الحوار الوطني روشتة لتحصين المجتمع

- المتحدة تشارك في لجنة الثقافة

- «فايق»: أفلام مترجمة لعرضها في أفريقيا

- «الطاهرى»: لا مستقبل للثقافة إلا بمبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية

- توصيات فى لجنة «التماسك الأسرى» بتشريعات موحدة للحد من قضايا العنف

- الطريق إلى الوطن.. حلم العدالة الاجتماعية يتحقق

الصفحة الثانية

- تحديات الدول النامية على مائدة «باريس»

- «السيسي»: تغيُّر المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة

- الرئيس أمام «القمة»: الأزمات المتعاقبة بالعالم أثرت على الدول النامية النمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة

- رؤية مصر فى تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل

- علينا التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف

- أطلقنا برنامجاً لإعادة تدوير 13 مليون متر مياه صرف زراعى نحتاج إلى قرارات سريعة لتجنب أزمة ديون عالمية

- «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية أثرتا بالسلب على برنامج الإصلاح الاقتصادى.. ومصر تحركت مبكراً لمواجهة أزمة المناخ

- مصر وتونس تؤكدان ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمى لاحتواء تداعيات الأزمات على الدول النامية

- رئيس فرنسا: لا نزال نعانى من تداعيات «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية

- «ماكرون»: نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال للدول النامية

- رئيس تونس: جنوب الأرض لا يزال يعانى من البؤس والفقر والحرمان.. ولا يمكن البناء إلا بمصارحة أنفسنا

- رئيس الكونغو: بلادى تعانى من التصحر والدول الكبرى خصصت 100 مليار دولار للفقراء لم نر منها أى شىء

- «الأمم المتحدة»: 52 دولة عاجزة عن سداد ديونها.. وعشرات الملايين تحت خط الفقر

- «المفوضية الأوروبية»: ملتزمون باستثمار مليار دولار فى الأسواق الناشئة.. ونبذل قصارى جهدنا لتسعير الكربون وخفض الانبعاثات الملوثة

الصفحة الثالثة

- وردة وكلمة شكراً وصدقة جارية.. «الوطن» تحتفى بـ «رب الأسرة» فى يومه السنوى

- الأب تعظيم سلام للبطل

- حكايات من دفتر «سنجل فازر» رحلة مستمرة من العطاء بعد رحيل الأم

الصفحة الرابعة

- «نعمة» فى حياة أبنائه: رمانة ميزان الأسرة.. «لا فزّاعة ولا ATM»

- «مش بس اللى خلف».. تضحيات وبطولات صنعها العم والخال وزوج الأم

- «هندى»: يؤثر فى تنشئة الأطفال تعليمياً ونفسياً.. ويتحمّل مسئولية كبيرة فى تشكيل سلوكهم وتعليمهم المعايير المجتمعية

- «محمود» تزوج ليكون أباً لـ«مريم» ابنة العامين وأعطاها كل الدعم والحب والحنان

- «مرسى»: «مش هنسى اللى عمله عمى منصور من تكفله بمصاريفى وحفظ أرضى»

- «محمد» يعيش الأبوة مع طفل بالكفالة: حاسس إنه شبهى.. ووجوده دعمنا نفسياً

- رشا مكى: دوامة التلقيح الصناعى تسببت فى طلاقى.. وقابلت «محمد» واتجوزنا ومعاه حياتى اتغيرت 180 درجة ومتجوزين بقالنا 11 سنة

الصفحة الخامسة

- «بابا» يتصدر التريند بصور ومواقف

- رجل يجلس على ركبتيه ليُقبِّل ابنته وآخر يصطحب فتاته على الدراجة

- «هالة»: طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة تختلف من شخص لآخر و«عيد الأم» يحظى بالاهتمام لأنه قديم وله رمزية لدى الجميع

- من بابا عبده إلى أبوالعروسة.. «مدبولى والفخرانى والشريف ورجب» آباء الدراما المصرية

- محمد شوقى: شخصية عبدالغفور البرعى أثرت فى نفوس الملايين.. وعبدالوارث عسر أكثر فنان جسد دور الأب

- غنوة حلوة.. أهل الفن يودعون آباءهم: مع السلامة يا حبيبى وفى أمان

- إيهاب توفيق ودَّع والده بأغنية.. وابنة عامر منيب غنت له: «عامل إيه فى حياتك».. و«بنت أبويا» أشهر أغانى الوداع

الصفحة السادسة

- مناقشات موسعة فى جلسات الحوار ضمن لجنتى الأسرة والثقافة وسط حضور ممثلى فئات المجتمع

- روشتة لتحصين المجتمع والهوية «التماسك المجتمعى» توصى بقوانين للحد من «العنف الأسرى»

- «عبدالقوى»: الخطب الدينية ومناهج التعليم ومؤسسات الثقافة والإعلام لها دور كبير فى مواجهته

- «المقرر المساعد»: الظاهرة لها تداعيات كارثية على الأسرة وتؤدى إلى التفكك.. ونصف نساء الكون عانين منها

- «التنسيقية»: قدمنا مقترحات لمواجهة تهديدات الاستقرار الأسرى والهوية الوطنية

- خبراء يحذرون من مخاطر استخدام الأبناء للإنترنت دون ضوابط: يهدد القيم والثوابت

- «فكرى»: تعديلات تشريعية لمعالجة القصور فى النصوص العقابية بـ«جريمة الابتزاز الإلكترونى»

- «داليا»: العلاقة الزوجية علاقة مودة وسكن و«تكاملية» تجمع أفراد العائلة

- «صفاء»: يسبب تشوهات العمود الفقرى واختلال النوم والنمو

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تشارك فى لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى

- «فايق»: «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعتزم عرض أفلام مصرية مترجمة فى الصين ودول أفريقية لتأكيد المد الثقافى المصرى

- «الطاهرى»: مصر تمتلك موروثاً حضارياً عظيماً.. ولا مستقبل للثقافة إلا من خلال مبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية

- «رشوان»: الرئيس السيسى وضعنا فى حرج شديد عندما قال: «ما لديكم قدموه وما يدخل فى صلاحياتى سأوافق عليه فوراً دون قيد أو شرط»

- فنانون: الفن ضمير المجتمع وأداة قوية لدعم الثقافة والهوية

- «صبحى»: التليفزيون المصرى أسهم فى بناء الوعى وصنع النجوم.. ولم نتعامل مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوعى للحد من خطورتهما

- «الصاوى»: الحديث عن وجود أغلبية وأقلية لا يليق بمكانة مصر وأطالب بإنشاء معهد وطنى للهوية لإطلاع أبنائنا على تاريخ بلدهم

- هشام عطوة: التعريف بدور الثقافة فى المجتمع وأهميتها فى تطوير الحضارة أبرز المحاور التى ينبغى مناقشتها

- رئيس «قصور الثقافة»: زيادة الوعى بالتراث الثقافى والحفاظ عليه أولوية

- تمكين الشباب وتبنِّى المبدعين وتنمية مهاراتهم والتفاعل بين الثقافات توصيات ننتظر صدورها

الصفحة الثامنة

- «30 يونيو» حلم العدالة الاجتماعية يتحقق

- الثورة انتقلت بالمفهوم من الهتافات لبرامج الأوْلى بالرعاية

- الحماية الاجتماعية قبل الثورة

- «السيسي» يضع المواطن دائماً نصب عينيه وأصدر خلال عام عدة قرارات لحمايته وقت الأزمات

- «تكافل وكرامة» اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة

- د. صلاح هاشم: مصر الأولى عربياً وأفريقياً فى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على «الحماية الاجتماعية»

- مستشار «التضامن»: 22 مليوناً يستفيدون من أنشطة «تكافل وكرامة»