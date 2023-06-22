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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تغير المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة للجميع

كتب:

أحمد شوقي
08:25 م | الخميس 22 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: تغيُّر المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة للجميع

- الرئيس أمام «قمة باريس»: الأزمات العالمية المتعاقبة أثرت على الدول النامية.. وعلى «النقد الدولى» تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية وقت الأزمات

- الحكومة تتوسع فى تداول المحاصيل بالبورصة السلعية 

- «مدبولى»: نسعى لتعميم الآلية بشراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة

- الأب.. تعظيم سلام للبطل.. «لا فزّاعة ولا ATM» حكايات وتضحيات «رمانة الميزان»

- «الأب الروحى».. أساطير العم والخال وزوج الأم فى تربية الأبناء.. و«بابا» يتصدر التزيند ببوكيه ورد وفسحة على دراجة

- «محمد» يعيش الأبوة مع طفل بالكفالة: حاسس إنه شبهى ووجوده دعّمنا نفسياً

- «يوسف» يحكى عن دور الأب: أهم من الأم خاصة فى مرحلة ما بعد الطفولة

- من بابا عبده لـ«أبو العروسة».. «مدبولى والشريف والفخرانى ورجب» آباء الدراما المصرية

- مناقشات موسعة فى جلسات الحوار بالمحور المجتمعى 

- الحوار الوطني روشتة لتحصين المجتمع  

- المتحدة تشارك في لجنة الثقافة

- «فايق»: أفلام مترجمة لعرضها في أفريقيا

- «الطاهرى»: لا مستقبل للثقافة إلا بمبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية

- توصيات فى لجنة «التماسك الأسرى» بتشريعات موحدة للحد من قضايا العنف

- الطريق إلى الوطن.. حلم العدالة الاجتماعية يتحقق

الصفحة الثانية 

- تحديات الدول النامية على مائدة «باريس» 

- «السيسي»: تغيُّر المناخ خطر وجودي.. ومواجهته مصلحة عامة

- الرئيس أمام «القمة»: الأزمات المتعاقبة بالعالم أثرت على الدول النامية   النمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة   

- رؤية مصر فى تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل   

- علينا التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف   

- أطلقنا برنامجاً لإعادة تدوير 13 مليون متر مياه صرف زراعى   نحتاج إلى قرارات سريعة لتجنب أزمة ديون عالمية   

- «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية أثرتا بالسلب على برنامج الإصلاح الاقتصادى.. ومصر تحركت مبكراً لمواجهة أزمة المناخ

- مصر وتونس تؤكدان ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمى لاحتواء تداعيات الأزمات على الدول النامية

- رئيس فرنسا: لا نزال نعانى من تداعيات «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية 

- «ماكرون»: نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال للدول النامية

- رئيس تونس: جنوب الأرض لا يزال يعانى من البؤس والفقر والحرمان.. ولا يمكن البناء إلا بمصارحة أنفسنا

- رئيس الكونغو: بلادى تعانى من التصحر والدول الكبرى خصصت 100 مليار دولار للفقراء لم نر منها أى شىء

- «الأمم المتحدة»: 52 دولة عاجزة عن سداد ديونها.. وعشرات الملايين تحت خط الفقر

- «المفوضية الأوروبية»: ملتزمون باستثمار مليار دولار فى الأسواق الناشئة.. ونبذل قصارى جهدنا لتسعير الكربون وخفض الانبعاثات الملوثة

الصفحة الثالثة

- وردة وكلمة شكراً وصدقة جارية.. «الوطن» تحتفى بـ «رب الأسرة» فى يومه السنوى 

- الأب تعظيم سلام للبطل 

- حكايات من دفتر «سنجل فازر» رحلة مستمرة من العطاء بعد رحيل الأم

الصفحة الرابعة

- «نعمة» فى حياة أبنائه: رمانة ميزان الأسرة.. «لا فزّاعة ولا ATM»

- «مش بس اللى خلف».. تضحيات وبطولات صنعها العم والخال وزوج الأم

- «هندى»: يؤثر فى تنشئة الأطفال تعليمياً ونفسياً.. ويتحمّل مسئولية كبيرة فى تشكيل سلوكهم وتعليمهم المعايير المجتمعية

- «محمود» تزوج ليكون أباً لـ«مريم» ابنة العامين وأعطاها كل الدعم والحب والحنان 

- «مرسى»: «مش هنسى اللى عمله عمى منصور من تكفله بمصاريفى وحفظ أرضى» 

- «محمد» يعيش الأبوة مع طفل بالكفالة: حاسس إنه شبهى.. ووجوده دعمنا نفسياً

- رشا مكى: دوامة التلقيح الصناعى تسببت فى طلاقى.. وقابلت «محمد» واتجوزنا ومعاه حياتى اتغيرت 180 درجة ومتجوزين بقالنا 11 سنة

الصفحة الخامسة

- «بابا» يتصدر التريند بصور ومواقف 

- رجل يجلس على ركبتيه ليُقبِّل ابنته وآخر يصطحب فتاته على الدراجة

- «هالة»: طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة تختلف من شخص لآخر و«عيد الأم» يحظى بالاهتمام لأنه قديم وله رمزية لدى الجميع 

- من بابا عبده إلى أبوالعروسة.. «مدبولى والفخرانى والشريف ورجب» آباء الدراما المصرية 

- محمد شوقى: شخصية عبدالغفور البرعى أثرت فى نفوس الملايين.. وعبدالوارث عسر أكثر فنان جسد دور الأب

- غنوة حلوة.. أهل الفن يودعون آباءهم: مع السلامة يا حبيبى وفى أمان 

- إيهاب توفيق ودَّع والده بأغنية.. وابنة عامر منيب غنت له: «عامل إيه فى حياتك».. و«بنت أبويا» أشهر أغانى الوداع

الصفحة السادسة

- مناقشات موسعة فى جلسات الحوار ضمن لجنتى الأسرة والثقافة وسط حضور ممثلى فئات المجتمع 

- روشتة لتحصين المجتمع والهوية «التماسك المجتمعى» توصى بقوانين للحد من «العنف الأسرى» 

- «عبدالقوى»: الخطب الدينية ومناهج التعليم ومؤسسات الثقافة والإعلام لها دور كبير فى مواجهته

- «المقرر المساعد»: الظاهرة لها تداعيات كارثية على الأسرة وتؤدى إلى التفكك.. ونصف نساء الكون عانين منها 

- «التنسيقية»: قدمنا مقترحات لمواجهة تهديدات الاستقرار الأسرى والهوية الوطنية 

- خبراء يحذرون من مخاطر استخدام الأبناء للإنترنت دون ضوابط: يهدد القيم والثوابت 

- «فكرى»: تعديلات تشريعية لمعالجة القصور فى النصوص العقابية بـ«جريمة الابتزاز الإلكترونى»

- «داليا»: العلاقة الزوجية علاقة مودة وسكن و«تكاملية» تجمع أفراد العائلة

- «صفاء»: يسبب تشوهات العمود الفقرى واختلال النوم والنمو

الصفحة السابعة

- «المتحدة» تشارك فى لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى 

- «فايق»: «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعتزم عرض أفلام مصرية مترجمة فى الصين ودول أفريقية لتأكيد المد الثقافى المصرى

- «الطاهرى»: مصر تمتلك موروثاً حضارياً عظيماً.. ولا مستقبل للثقافة إلا من خلال مبادرة لدمج وسائل التنشئة المجتمعية

- «رشوان»: الرئيس السيسى وضعنا فى حرج شديد عندما قال: «ما لديكم قدموه وما يدخل فى صلاحياتى سأوافق عليه فوراً دون قيد أو شرط»

- فنانون: الفن ضمير المجتمع وأداة قوية لدعم الثقافة والهوية

- «صبحى»: التليفزيون المصرى أسهم فى بناء الوعى وصنع النجوم.. ولم نتعامل مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوعى للحد من خطورتهما

- «الصاوى»: الحديث عن وجود أغلبية وأقلية لا يليق بمكانة مصر وأطالب بإنشاء معهد وطنى للهوية لإطلاع أبنائنا على تاريخ بلدهم 

- هشام عطوة: التعريف بدور الثقافة فى المجتمع وأهميتها فى تطوير الحضارة أبرز المحاور التى ينبغى مناقشتها 

- رئيس «قصور الثقافة»: زيادة الوعى بالتراث الثقافى والحفاظ عليه أولوية

- تمكين الشباب وتبنِّى المبدعين وتنمية مهاراتهم والتفاعل بين الثقافات توصيات ننتظر صدورها

الصفحة الثامنة

- «30 يونيو» حلم العدالة الاجتماعية يتحقق

- الثورة انتقلت بالمفهوم من الهتافات لبرامج الأوْلى بالرعاية 

- الحماية الاجتماعية قبل الثورة 

- «السيسي» يضع المواطن دائماً نصب عينيه وأصدر خلال عام عدة قرارات لحمايته وقت الأزمات

- «تكافل وكرامة» اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة

- د. صلاح هاشم: مصر الأولى عربياً وأفريقياً فى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على «الحماية الاجتماعية»

- مستشار «التضامن»: 22 مليوناً يستفيدون من أنشطة «تكافل وكرامة»

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