«القاهرة الإخبارية»: ماكرون يخرج عن البروتوكول تقديرا للرئيس السيسي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الإليزيه، وحرص على إقامة مأدبة غداء لضيفه الرئيس المصري، الذي يزور فرنسا حالياً للمشاركة في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد».

الرئيس الفرنسي يرحب بالرئيس السيسي

وقالت موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى فرنسا، فيروز مكي، إن ماكرون خرج عن البروتوكول الفرنسي، والذي ينص على وقوف الرئيس الفرنسي على الدرج في استقبال نظيره وضيفه الكريم.

وأضافت: «ماكرون في لفتة مهمة تقدم حتى سيارة الرئيس السيسي، ورحب به بحفاوة بالغة»، وأشارت إلى أن «تلك المأدبة الغداء الوحيدة التي أقيمت على شرف أحد الرؤساء الذين يحضرون القمة».

انطلاق قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

يأتي ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.