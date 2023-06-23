تفاصيل تشغيل أول شبكة اتصالات في واحة أم الصغير.. تبعد عن مطروح 350 كيلومترا

وصلت أول إشارة اتصالات للهواتف المحمولة إلى واحة الجارة أم الصغيرة أقدم واحة مصرية تقع في عمق الصحراء الغربية، 350 كيلومترا جنوب مدينة مرسى مطروح، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بأهمية التيسير على أهالي الواحة التابعة لمركز ومدينة سيوة، وتوفير المزيد من الخدمات والبنية التحتية بها، خاصة شبكات الاتصالات ليستطيع سكانها التواصل مع المواطنين خارج نطاق الواحة.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك تواصل مع جميع الجهات المعنية ومنها وزارة الاتصالات، لتوصيل شبكات الاتصالات لأهالي واحة الجارة أم الصغير كأحد الخدمات الأساسية التي تحرص المحافظة على توفيرها، وذلك وسط فرحة الأهالي.

التشغيل التجريبي لأول برج اتصالات

وأضاف محافظ مطروح، في بيان، إنه جرى إطلاق التشغيل التجريبي لأول برج لإحدى شركات المحمول بواحة الجارة أم الصغير لتيسير التواصل مع الأهالي، وتحقق أول اتصال بين الأهالي، من الشيخ جبريل عمر، شيخ قبيلة الجارة، مع محافظ مطروح.

شيخ قبيلة الجارة: الأهالي سعداء

ووجه شيخ قبيلة الجارة الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته لتلبية طلبات واحتياجات أهالي الواحة بتوفير شبكة اتصال للتيسير عليهم، معبراً عن سعادة الأهالي بتركيب أول برج اتصالات في الواحة، بينما وجه محافظ مطروح التهنئة للأهالي على تشغيل الاتصالات، مع تواصل جهود توفير مزيد من البنية التحتية للواحة، والخدمات المختلفة.