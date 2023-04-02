بدء أعمال مشروع تبريد المياه الجوفية في واحة الجارة بمطروح.. حرارتها 65 درجة

بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، تنفيذ مشروع الاستفادة من المياه الجوفية ذات الحرارة العالية في واحة الجارة «أم الصغير» التي تعد أقدم واحة مصرية، وذلك لتوفير مياه الشرب للأهالي، واستغلالها في زراعة المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة والزيتون والنخيل، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

تبريد مياه حرارتها 65 درجة

وقال اللواء أمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ حلم أهالي واحة الجارة الواقعة على بعد 260 كم جنوب مدينة مرسى مطروح، يتحول حاليًا إلى واقع للاستفادة من المياه الجوفية الساخنة بإحدى الآبار الكبيرة التي تبلغ درجة حرارتها في الواحة 65 درجة مئوية عبر تبريدها، من خلال مشروع يُنفذ للاستفادة من هذه المياه، بهدف توفير مصدر للشرب وري المزيد من الأراضى الزراعية وخلق العشرات من فرص العمل.

وأضاف «أمون» أنّ المشروع يتضمن إنشاء حوض تبريد المياه الساخنة والخط الناقل للمياه، وعمل مخرج إضافي للاستخدامات المنزلية ومحطة مياه الشرب، وخط ناقل لاستغلال المياه التي تتدفق من باطن الأرض بطاقة 660 مترًا/ في الساعة ودرجة حرارة 65.

24 مليون جنيه تكلفة المشروع

وأوضح أن المشروع جاري تنفيذه استجابة لطلب أهالي الواحة، وتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، باستغلال المياه الجوفية ذات الحرارة العالية التي لا يستطيع الأهالي استغلالها في أي شيء نظرًا لحرارتها شديدة الارتفاع، وبتكلفه استثمارية تبلغ 24 مليون جنيه، وجاري حاليًا إنشاء حوض التبريد والخط الناقل وفقًا لأحدث النظم الهندسية مما يسمح بإضافة ما يقرب من 250 فدانًا للأراضي الزراعية في «الجارة».