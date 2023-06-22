مكتبة الإسكندرية تحتفل برحلة العائلة المقدسة في مصر

بأفكار مبتكرة لمعايشة الجمهور رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، نظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية متميزة بعنوان: «رحلة العائلة المقدسة في مصر»، من خلال وحدة المرشدين مع مجموعة من المتطوعات، في عرض تقديمي تفاعلي باستخدام تقنية الالتقاط الحي للحركة.

وقالت بانسيه فايز، مرشد بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الفكرة تمثلت في سرد رحلة العائلة المقدسة ومسارها في أرض مصر من خلال شخصية «سالوما» التي صاحبت السيدة العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار في الرحلة، وكأنهم استحضروا روحها للرد على تساؤلات الحضور ما أثار فضولهم للمعرفة.

رسم مباشر لرحلة العائلة المقدسة

وأضافت بانسيه فايز في تصريحات لـ«الوطن»، أن مع تقديم موهبة شابة لفتاة تدعى أسيل ماهر، حيث رسمت لوحة لرحلة العائلة المقدسة في مصر في عدة دقائق.

جولات افتراضية لرحلة العائلة المقدسة

وأشارت إلى أن الاحتفالية استضافت مسؤولي مؤسسة مصر المباركة لتقديم جولات افتراضية وخريطة نشطة واستخدام نظارات VR تستعرض هذه الرحلة.

وأوضحت أن جميع الحضور أثنوا على الاحتفالية والأفكار المبتكرة لعرض المعلومات التاريخية، لافتة إلى أن تلك الأفكار تعد استكمالاً للفكرة التي اطلقوها مسبقا من خلال تقديم عروض للتماثيل وكأنها تتحرك وتتكلم مع الحضور.