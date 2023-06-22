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ممثل مكتبة الإسكندرية بالحوار الوطني: المؤسسات الثقافية يجب أن تكون للعامة

كتب:

يسرا البسيوني
02:31 م | الخميس 22 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال عماد خليل ممثل عن مكتبة الإسكندرية، في جلسات الحوار الوطني، إنّ المؤسسات الثقافية في مصر يجب أن تكون موجهة للعامة وليست للمثقفين، موضحًا أنّ هناك أسلوبًا رئيسيًا متبعًا في العالم أجمع وهو أن تذهب المؤسسات للناس وليس أن تنتظرهم يذهبون إليها.

هناك مؤسسات لم تنجح في الوصول للمواطنين بالخارج

وأضاف خليل، خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، هناك مؤسسات لم تنجح في الوصول للمواطنين في الخارج كالجامعات، لافتا إلى أنّ كل الانشطة الجامعية داخل جدران الجامعة فقط، وليست خارجها كذلك المتاحف أنشطتها موجهة لزوار المتحف فقط.

وتابع بأنّ المؤسسة إذا لم تخرج خارج حدودها ستظل قاصرة على أعضائها.

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بقلم يسرا البسيوني