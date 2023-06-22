قطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية يحتفل بتخرج 65 خادما

ترأس الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة القديس بولس الرسول لإعداد الخدام بكنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بشارع سيف، والتي تهدف لتطوير وتدريب الخدام الشباب على طرق الخدمة الحديثة وتحديات العصر.

وقال المهندس لبيب وديع، أمين خدمة إعداد الخدام بالكنيسة، إن الحفل شهد تخريج 65 خادمًا من فئة جامعة وذلك بعدما تم إعدادهم طوال 9 أشهر ليكونوا مؤهلين للخدمة في الكنيسة، كما قدم الأنبا بافلي عظة عن آفات الخدام وبركات الخدمة في حياة الخادم.

برنامج خادم بكرة

وأضاف أمين خدمة إعداد الخدام بالكنيسة لـ«الوطن»، اليوم، أن المدرسة تعد ضمن البرنامج الذي أطلقه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإعداد أبناء الكنيسة للخدمة منذ مرحلة مبكرة بمنهج روحي كتابي كنسي متطور في المهارات الخاصة والإبداع، بعنوان «خادم بكرة.. حلم بكرة للكنيسة».

مقومات إعداد خادم في الكنيسة القبطية

وأكد أن الهدف من المدرسة يتمثل في إعداد خادم «روحي، كنسي، مثقف، واعي فالمعرفه تبدا بالوعي، جماعي، يتكامل مع الآخرين، له رؤية مستنيرة ومنضبطة، يجمع بين الروح المعاصرة وله ثبات العقيدة، قادر على فهم ذاته وفهم من يخدمه، يتخطى كل العوائق الشخصية التي تخص خدمته».

وأشار إلى أن المدرسة عملت على كل متدرب من أجل اكتشاف نفسه وتهذيب سلوكياته لتنمو قدرته في الحكم على الأمور وكذلك اختياراته وقراراته وتتفجر طاقات التفكير والبحث والتطوير لديه مما ينعكس ايجابا على خدمته وشخصه ومخدوميه.