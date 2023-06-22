ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأسبرين يوميا؟.. دراسة توضح المخاطر

يعتبر الأسبرين أحد الأدوية المهمة التي يصفها الأطباء لكبار السن لحمايتهم من أعراض صحية تشمل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، إلا أن إحدى الدراسات الطبية الحديثة كشفت أن له مخاطر صحية عديدة.

موقع «ميد سكيب» الطبي الأمريكي، أكد أن الأسبرين يمكن أن يسهم في إصابة مستخدميه بفقر الدم دون أن يظهر مؤشرات على ذلك، كما أنه قد يسبب نقص مستويات الأكسجين في الدم.

كبار السن وفقر الدم

ومع أن له فوائد في مكافحة الجلطات والنوبات القلبية، إلا أن مساهمته في الإصابة بفقر الدم تعتبر مصدرا خطرا على كبار السن، الذين لا يهتمون بهذا الأمر كما هو الحال بالنسبة لأمراض أخرى.

دراسات أخرى أوضحت أن ثلث الأشخاص الذين يبلغون سن الـ75 عاما يعانون من أمراض فقر الدم، حسبما أكدت «سكاي نيوز».

وتسبب أمراض فقر الدم مشاكل صحية مختلفة منها الشعور الدائم بالإرهاق والاكتئاب وضعف الذاكرة، كما يمكنها أن تتسبب في الوفاة.

الدراسة تمت على 18 ألف شخص

استطاعت الدراسة متابعة حالات 18 ألف شخص يبلغ عمرهم 65 عاما، وتوصلت النتائج إلى أن نسبة الإصابة بفقر الدم بين من يتناولون الأسبرين تزيد بنسبة 20% عن الذين لم يستخدموه.

الدراسة أشارت إلى دور الأسبرين في منع تجلط الدم حيث يمنع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها، إضافة إلى حجب إنزيم «كوكس-1» الذي يسهم في حماية بطانة المعدة والأمعاء، موضحة أن كثرة استخدامها تقود لتآكل جدار المعدة وتسرب الدم بصورة تضاعف من مشكلة فقر الدم.