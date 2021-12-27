تحذير من تناول أقراص فايزر المضادة لكورونا مع الأسبرين.. تهدد الحياة

حذر خبراء، اليوم الإثنين، من أن أقراص «فايزر» الجديدة المضادة لفيروس كورونا قد تهدد حياة الناس، في حال تناولها مع أدوية أخرى، وذلك بعد أيام من سماح السلطات الصحية في الولايات المتحدة باستخدامها.

تحذيرات من تناول أقراص «فايزر» مع أدوية أخرى

وذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إن العديد الأشخاص الذين سيتلقون أقراص «فايزر» سيحتاجون مراقبة دقيقة من قبل الأطباء والصيادلة، كما أن الأدوية المضادة للفيروسات قد لا تكون آمنة للجميع، وذلك بحسب تصريحات الخبراء.

ونقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن خبراء، أن في حال تناول هذه الأقراص مع أدوية أخرى، قد يؤدي الأمر إلى تفاعلات شديدة أو مهددة لحياة الذين تلقوها، حيث أنه ينصح بعدم تناول أقراص «فايزر» المضادة لكورونا مع الستاتين، وهي مجموعة أدوية لخفض الكوليسترول، ومضادات تخثر الدم، مثل الأسبرين، ومضادات الاكتئاب الأخرى، كما أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام أقراص «فايزر» للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد الحادة.

إجازة أقراص «فايزر» في الولايات المتحدة الأمريكية

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء الماضي، استخدام أفراص فايزر المضادة لفيروس كورونا، حيث سيتمكن الأمريكيون من استخدامه في منازلهم لتجنب الآثار الأسوأ للفيروس، وهو عبارة عن حبتين يتناولهما المصاب مرتين يوميا لمدة 5 أيام من تاريخ تشخيص المرض، و 5 أيام بعد ظهور الأعراض.

وقالت مسؤولة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، «باتريسيا كافازوني»، إن الموافقة على الأقراص بمثابة أداة جديدة لمحاربة فيروس كورونا مع ظهور متحوّرات جديدة، حيث تساهم الأقراص في خفض حالات الوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تتعدى 90%.

وفى السياق ذاته، أكدت شركة «فايزر»، أن العقار الجديد يقلل من احتمالات الوفاة بسبب المرض، ومن احتمالات دخول المستشفى في حالة متدهورة بنسبة 89 % حسبما أشارت النتائج الإحصائية الأولية لأبحاث الشركة.