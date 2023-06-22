تفاصيل وفاة مسن أثناء صلاة العصر في المنوفية.. نطق الشهادتين ومات

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، وفاة مسن يدعى فتحي حلمي، داخل مسجد قبل أداء صلاة العصر أمس، حيث توضأ لأداء الصلاة وبعدها شعر بضيق تنفس بسبب إصابته بالحساسية وبعدها نطق الشهادتين وتوفى داخل المسجد وسط صدمة الجميع.

وأكد ابن المتوفى، أن والده قلبه معلق بالمساجد وكان دائم التواجد فيه لأذان الصلوات، مشيراً إلى أنه بعد الوضوء مباشرة شعر بضيق في التنفس وبعدها نطق الشهادتين وتوفى في الحال، مؤكدا أن والده كان محبوبا من الجميع ولا يتأخر عن خدمة أحد يطلب مساعدته.

تفاصيل وفاة مسن أثناء الصلاة في المنوفية

وأضاف نجل الحاج فتحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والده كان من حفظة كتاب الله وكان مداوما على تلاوة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن قرب المسجد من المنزل كان يساعده على التواجد بشكل مستمر في المسجد وإقامة الأذان بشكل مستمر، وكان يدعوا الله بحسن الخاتمة.

تشيع جثمان الفقيد في مركز أشمون

وشيع أهالي أشمون بالمنوفية في جنازة مهيبة الحاج فتحي حلمي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الشديد ودعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.