إسلام عفيفي: نريد تعظيم الاستفادة من التجارب الإيجابية في الثقافة المصرية

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الثقافة تخدم كل المصريين من جميع الطبقات وجميع الفئات في جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالي من الصعب أن يكون المنتج الثقافي يرضي جميع التوجهات الفكرية.

تطور التكنولوجيا

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» تقديم الإعلامي محمود السعيد على شاشة إكسترا نيوز، أن ثقافة المواطن المصري شهدت تحولات كبيرة الفترة الماضية، بخاصة بين الشباب، مع سرعة إيقاع تطور التكنولوجيا، وتعدد المشارب الثقافية لدى الشباب، ما يشكل خطرا لا بد من مواجهته بتطوير أدوات انتشار الثقافة، من المسرحيات والأوبرا والموسيقى وكل المنتج الثقافي.

مسرحيات الأوبرا

ولفت إلى أن نقد الذات مطلوب، لكن جلد الذات مرض، بالتالي حتى نكون منصفين هناك جمهور كبير يذهب لحفلات الأوبرا، ومسرحيات الأوبرا، وحفلات البالية، ونحتاج أيضا وجود تكامل بين المؤسسات، مثل الإعلام والثقافة، ونعظم الاستفادة من التجارب الإيجابية في الثقافة المصرية، فلدينا فنانون لا يوجد مثلهم في العالم.