أحمد الطاهري في الحوار الوطني: الثقافة تنشئة معرفية لخلق إنسان يحافظ على هويته

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إنه لشرف كبير التواجد بين هذه الكوكبة وهذه العقول التي تبحث في المستقبل، وهذا هو السياق الزمني الذي أريد التحدث عنه وفق الدعوة في الأساس التي وجهت لهذا الحوار وهو البحث في أولويات المستقبل.

الحفاظ على الهوية

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن الثقافة وتعريفها بالنسبة لي، هي التنشئة المعرفية المتكاملة، التي تخلق إنسانا لديه القدرة على الحفاظ على هويته من جهة، والتفاعل مع عالمه من جهة أخرى.

استحداث ثقافات

وأوضح أنه في حال الدول الحضارية مثل مصر تكون المهمة يسيرة، أما غير ذلك من الدول فتحاول استحداث ثقافات.