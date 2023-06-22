أحمد الطاهري في الحوار الوطني: نحتاج مبادرات جديدة لمواجهة تحديات العصر الثقافية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن كانت الثقافة سلاحا، فالسلاح مرتبط بعصره، لا يوجد سلاح يلغي آخر، فالقدرة القتالية للمدفع لم تنته، لكن حروب اليوم عرفت القدرات الذكية، أيضا الثقافة تحتاج إلى قدرات ذكية جديدة تتناسب مع قدرات العصر.

حياة كريمة

وأضاف: «إن كان هذا الأمر وهذا الموضوع يشكل تحديا، فهناك في هذا البلد وعلى أرض هذا البلد الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بالأفكار، فتعمير قرى مصر كان تحديا عظيما، تم التغلب عليه بفكرة أصبحت مبادرة أصبحت مشروعا قوميا وهي حياة كريمة».

مبادرات جديدة

وأكد أن طموح التغلب على «فيروس سي» لم يكن يخطر ببال أحد، إذا كنا ارتكنا إلى البيروقراطية الحكومية، وتم التغلب عليه بمبادرة، وهو نفس المنهج الذي نريد أن نستلهمه للبحث عن مستقبل، مبادرات جديدة تدمج كل الوسائط المعنية بالتنشئة المعرفية للإنسان المصري، لا مجال لكي يكون منعزلا عن عالمه، لا مجال لخلق عقل منغلق لا يستطيع أن يتفاعل مع عالمه.

ولفت إلى أن الأدوات القديمة تظل مهمة، لكن نحن أمام عقل جمعي فوار بدأ يومه صباحا بموضوع ترند، وينتهي هذا اليوم وكأن شيئا لم يحدث، هذا العقل الجمعي الفوار يحتاج إلى معالجات جديدة.