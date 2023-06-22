عضو «التنسيقية»: مبادرة ابدأ نقطة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين

قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة ابدأ بمثابة نقطة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المبادرة ساهمت في عودة عمل المصانع المتعثرة.

مميزات مبادرة ابدأ

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد: «مبادرة ابدأ ستلعب دورا محوريا في التشجيع على الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا اهتمام الحكومة بتطوير الصناعة الوطنية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تأكيد الرئيس السيسي على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني شجع الجميع على المشاركة والمساهمة بآرائهم»، مشيرا إلى أن من بين المخرجات التي توصل إليها الحوار الوطني جذب الاستثمارات في بعض القطاعات مثل الأدوية والمنسوجات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وواصل: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمثابة خلية نحل خلال الفترة الحالية، وجزء كبير من مخرجات الحوار الوطني ستكون من التنسيقية».