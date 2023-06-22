رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو «التنسيقية»: مبادرة ابدأ نقطة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين

كتب:

محمد أيمن سالم
11:42 م | الخميس 22 يونيو 2023
أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة ابدأ بمثابة نقطة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المبادرة ساهمت في عودة عمل المصانع المتعثرة.

مميزات مبادرة ابدأ

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد: «مبادرة ابدأ ستلعب دورا محوريا في التشجيع على الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا اهتمام الحكومة بتطوير الصناعة الوطنية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تأكيد الرئيس السيسي على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني شجع الجميع على المشاركة والمساهمة بآرائهم»، مشيرا إلى أن من بين المخرجات التي توصل إليها الحوار الوطني جذب الاستثمارات في بعض القطاعات مثل الأدوية والمنسوجات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وواصل: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمثابة خلية نحل خلال الفترة الحالية، وجزء كبير من مخرجات الحوار الوطني ستكون من التنسيقية».

اقرأ المزيد:

عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني مشهد لم يحدث من قبل في مصر

«التنسيقية» تطالب بإطلاق مبادرة رئاسية تشمل ريادة الأعمال لدعم وتمكين الشباب

انطلاق أكبر ملتقى سياسي بمشاركة التنسيقية و6 كيانات حزبية.. بينها «مستقبل وطن»

«التنسيقية» توصي بتعديل قانون المالية العامة وضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أعضاء «التنسيقية»: يجب إطلاق الاستراتيجية الموحدة لـ«الصناعة»
بقلم محمد أيمن سالم