عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني مشهد لم يحدث من قبل في مصر

قال أدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني إنجاز كبير للدولة، كونه يضم الأيدولوجيات السياسية، وهذا المشهد لم نشهده من قبل في مصر، مشيرا إلى أن أي مواطن مصري بعيدا عن الكيانات الإرهابية مشارك في الحوار الوطني، والجميع يعبر عن آرائه وأفكاره بكل حرية، كاشفا عن جلسات الحوار الوطني اليوم، إذ تتعلق بالمحور المجتمعي الذي يناقش مستقبل الثقافة في مصر وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية في جلسة ممتدة تبدأ من الساعة 12 مساءً.

جلسة عن تهديدات الاستقرار الأسري

وأضاف «الطوخي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك جلسة أخرى الساعة 12 ظهرا في نفس توقيت الجلسة سالفة الذكر وتدور حول تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، متابعا أن الحوار الوطني يضم 3 محاور تشمل كل مناحي الحياة في مصر، هم الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي يهم الجميع كونه يوجد الكثير من التحديات والأزمات العالمية التي تؤثر على مصر.

السيسي يشجع المشاركين بالحوار الوطني

وتابع أن كل جلسات المحور الاقتصادي يخرج عنها توصيات ومقترحات، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شجع الجميع على طرح الآراء والأفكار والعمل خلال الحوار الوطني.