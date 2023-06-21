انطلاق أكبر ملتقى سياسي بمشاركة التنسيقية و6 كيانات حزبية.. بينها «مستقبل وطن»

انطلقت منذ قليل، المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي، بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

يحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي ستجري مناقشتها من خلال النواب بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية لقطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة لقطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.