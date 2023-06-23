طلاب تجارة المنوفية يحتفلون مع عميد الكلية بانتهاء الدراسة: عاملنا كأبنائه

في لفتة طيبة من طلاب الفرقة الرابعة لكلية التجارة جامعة المنوفية، الذين يودعون الكلية بعد إتمام السنوات الأربع، أهدى الطلاب لافتة إلى الدكتور أمجد عمارة عميد الكلية، لتوجيه الشكر له لدعمه لهم على مدار سنوات الدراسة الأربعة، وتوجيه رسالة حب له.

رسالة من طلال كلية التجارة بالمنوفية للعميد في آخر أيام الامتحانات

واختتم طلاب كلية التجارة امتحانات نهاية العام اليوم باحتفالات كبيرة وسط حفاوة كبيرة وتجمع الآلاف الطلاب حول الدكتور أمجد عمارة عميد الكلية لالتقاط الصورة التذكارية مع العميد، في يوم أشبه باحتفالات مباريات كرة القدم كما وصفها الطلاب.

وكتب طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة المنوفية علي اللافتة والتي بها صورة «عمارة» بهذه الكلمات: «إهداء من الفرقة الرابعة إلي الدكتور أمجد عمارة عميد كلية تجارة، حبا واحتراماً لمكانة سيادة العميد في عقول وقلوب طلابه وتقديرا لجهده الكبير وعطائه المتميز من أجلهم علي مدار أربع سنوات الدراسة».

عميد الكلية: علاقتي بهم علاقة محبة وتقدير وأعتبرهم أبنائي

وعبر الدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية، عن شكره للطلاب علي حفاوتهم الكبيرة في آخر أيام الامتحانات قائلا: «ما يقوم به الطلاب أعتبره فضلا منهم، وعلاقتي بهم علاقة محبة وتقدير على مدار السنوات الدراسية المختلفة»، مشيرا إلى أنه سعيد بتخريج دفعات من الطلاب على قدر عالٍ من العلم والأدب والخلق الرفيع.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن علاقته بالطلاب قائمة علي المحبة وخدمتهم في أي وقت، وهو ما جعل الطلاب يتعلقون به بهذه الطريقة الكبيرة، مؤكدا أن هذه الاحتفاء دليل على المحبة الصادقة من الطلاب، قائلا: «طوال العام الدراسي بابي مفتوح لجميع الطلاب وجميعهم يعتبروني بمثابة الأب وأنا أعاملهم معاملة الأبناء، وأشكرهم علي هذه اللفتة الطيبة».