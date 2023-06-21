«تضامن المنوفية: إنشاء دار لرعاية كبار السن في قويسنا لغير القادرين

أكد أمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، حرص المديرية على تقديم مختلف أوجه الرعاية للمسنين من خلال مؤسسات الرعاية المنشرة على مستوى المحافظة من خلال دور ونادية المسنين وكبار بلا ماوي التي شهدت تطوير كما وكيفا بالدعم المستمر من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

ترخيص دار رعاية للمسنات في قويسنا

وأوضح وكيل وزارة التضامن في بيان رسمي، أنه جرى رفع كفاءة عدد من دور وأندية المسنين وفي هذا الإطار تم ترخيص دور مسنات للقادرات وغير القادرات بعد العرض على لجنة الإشراف بمركز قويسنا.

وتابع، أننا في المنوفية نسير بخطي متوازية فيما يخص الاحتياج الفعلي لترخيص دور مسنين جنب إلى جنب فيما يتعلق بتبنى دعم منهجية توفير رفيق مسن مؤهل وقادر على خدمة المسنين داخل منازلهم بما يوفر الاستقرار النفسي لهم، وتوفير فرص عمل لكوادر مؤهلة ومدربة على أداء رسالتها.

تفاصيل إنشاء دار لرعاية كبار السن بقويسنا

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير إدارة قويسنا الاجتماعية أنه جرى ترخيص الدار بناء على احتياج فعلي وأن الترخيص تم من خلال لجنة معاينة للوقوف على توافر كافة شروط التراخيص بما يضمن توفير جودة الخدمات المقدمة، وأن الاشتراك يتناسب مع الخدمة المقدمة لضمان جودة الخدمة واستمرارها من خلال كوادر مؤهلة على رعاية المسن ومساعدة غير القادر على خدمة أنفسهن.