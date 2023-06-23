طفلة تداعب الرئيس الجزائري في نهائي الكأس بين أولمبي الشلف وبلوزداد

توج نادي جمعية أولمبي الشلف، بكأس الجزائر بفوزه على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب ميلود هدفي في وهران بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وشهد تسليم الميداليات على الفريقين، قيام ابنة لاعب جمعية الشلف أحميدة زناسي، بتقبيل رأس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، أثناء تسليم والدها للميدالية، فيما بادرها الرئيس الجزائري بتقبيلها في مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

تبون يتابع نهائي كأس الجزائر من ملعب ميلود هدفي

وتابع الرئيس عبد المجيد تبون، مباراة نهائي كأس الجزائر بين جمعية الشلف وشباب بلوزداد، من المنصة الشرفية لملعب ميلود هدفي، بوهران، فوقا لما ذكرته موقع «النهار أون لاين» الجزائرية.

ونزل تبون إلى أرضية ملعب المباراة، لتسليم الميداليات والكأس لِلاعبي ومسؤولي الناديين، في أمر غير مسبوق. وكان في السابق، يتم تسليم الميداليات والكأس في المنصّة الشرفية للملعب الذي يحتضن المباراة.

وكان جمعية الشلف، توجت في 2005، كأس الجزائر، على حساب وفاق سطيف بنتيجة 1-0.

الكاميروني وامبا يسجل الهدف الأول من ضربة جزاء

وسجل مهاجم شباب بلوزداد، الكاميروني، ليونيل وامبا، الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز توفيق عدادي، وإبراهيم مرسلي، هدفي جمعية الشلف.

وسيشارك جمعية الشلف، في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بشكل رسمي في العام المقبل 2024.