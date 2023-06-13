الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة، التي جاءت تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأتي في «إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين».

المنتدى الاقتصادي الدولي

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري سيشارك، خلال هذه الزيارة، في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورج الروسية.