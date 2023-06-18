رسميًا.. وزارة الأوقاف تعلن موعد أول ذي الحجة 2023 في الجزائر

حددت وزارة الأوقاف الجزائرية اليوم الأحد، موعد أول ذي الحجة 2023 في الجزائر، إذ يهتم المسلمون المقيمون هناك بمعرفة موعد غرة الشهر الهجري لبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لمن لم يستطع الحج لهذا العام، وللدعاء لأنفسهم ولمن يحبون.

و تعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد أول ذي الحجة 2023 الجزائر وفق ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف الجزائرية وموعد عيد الأضحي 2023، والذي جاء على النحو الآتي:

أول ذي الحجة 2023 الجزائر

وأعلنت وزارة الأوقاف الجزائرية اليوم الأحد بعد صلاة المغرب، إن غدًا الاثنين هو أول ذي الحجة 2023 في الجزائر، وهو من الأمور التي تابعها الكثير من المسلمين الذي يرغبون في صيام الثلث الأول من الشهر الهجري، خاصة من لم يستطع أداء مناسك الحج لهذا العام.

موعد وقفة عرفة في الجزائر

وبهذا يكون رسميًا يوم وقفة عرفة في الجزائر هو يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو، وهو من أكثر أيام العام قدسية بالنسبة للمسلمين، إذ يحرص الغالبية العظمي منهم على صيامه والدعاء وأداء الفروض في أوقاتها.

موعد عيد الأضحي 2023 في الجزائر

ويكون موعد عيد الأضحي في الجزائر الشقيقة هو الأربعاء 28 يونيو ويستمر لمدة 4 أيام، أي ينتهي السبت الموافق 1 يوليو المقبل.

ويستغل الكثير من المسلمين هذه الفترة في اللقاءات الأسرية والعزومات وتبادل التهاني بين الأصدقاء والزملاء، وتكون فرصة جيدة لصلة الرحم.