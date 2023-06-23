إزالة 328 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 328 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

حملات إزالة مكبرة بمحافظة المنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة الـ21، والتي انطلقت 27 مايو وحتى 16 يونيو الحالي، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو حتى 14 يوليو 2023، حيث تم تنفيذ إزالة 79 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة «مباني» بمساحة إجمالية 8740 مترا مربعا، و33 حالة تعد على الأراضي الزراعية «أملاك دولة» بمساحة 1 فدان و11 قيراطا و16 سهما، فيما تم تنفيذ إزالة 123 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 17289 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 48 متغيرا مكانيا بمساحة إجمالية 4518 مترا، وإزالة 45 حالة بناء دون ترخيص بمساحة 5163.5 متر مربع.

التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ الإزالات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بتقديم الدعم اللازم لتسهيل تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لتحقيق المستهدف والمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.