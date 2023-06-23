ضبط 11 متهمًا بالاتجار في المخدرات والأسلحة في المينا 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركزى شرطة أبو قرقاص – دير مواس) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (8) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.