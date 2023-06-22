«الداخلية»: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة لأداء مناسك الحج

بدأت بعثة الحج التابعة لوزارة الداخلية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم في المدينة المنورة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة؛ لتوفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، حيث يتم نقلهم بحافلات ذات مواصفات متميرة ومجهزة ومرتبطة بغرفة العمليات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن؛ لضمان توفير كل السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وأبدى الحجاج ارتياحًا كبيرًا عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.