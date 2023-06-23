«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب طفل وعودته لمنزله في مغاغة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تغيب (طفل مُقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) وأن آخر ظهور له بمحافظة الجيزة.

غياب الطفل عن المنزل

بالفحص وبسؤال عم الطفل المشار إليه قرر بتغيب نجل شقيقه عقب خروجه من المنزل الكائن بمحافظة المنيا للهو، وأن أحد الأهالي أخبره أنه شاهد المتغيب متواجدا بإحدى محطات القطار بالجيزة على خلاف الحقيقة، فقام أحد أقاربهم «صاحب الحساب المشار إليه» بنشر خبر تغيبه للمساعدة في العثور على الطفل وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن.

عودة الطفل للمنزل

أضاف عم الطفل بأنه عثر على الطفل بمركز مغاغة حيث ضل الطريق عقب اللهو مع أصدقائه وعاد لمنزله دون حدوث ثمة مكروه.