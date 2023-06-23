ضبط 7 تجار مخدرات في حملة أمنية بمحافظة دمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط، فارسكور، الزرقا، وكفر سعد، وأقسام شرطة ثان دمياط، دمياط الجديدة، والسرو، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات «كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية) بحوزة 7 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.