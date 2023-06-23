ضبط شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإجابية التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.