رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:43 م | الجمعة 23 يونيو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإجابية التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 282 قضية مخدرات و146 قطعة سلاح ناري

«الداخلية» تضبط 92 ألف مخالفة مرورية في حملات أمنية

«الداخلية» تمد مبادرة «كلنا واحد» شهرين بمناسبة عيد الأضحى

«الداخلية»: تحرير 2111 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات