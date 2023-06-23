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«الداخلية»: ضبط 282 قضية مخدرات و146 قطعة سلاح ناري

كتب:

محمد بركات
12:30 م | الجمعة 23 يونيو 2023
حشيش- أرشيفية

حشيش- أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة، عن ضبط (282) قضية مواد مخدرة بإجمالي (311) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (164,242 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (66,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,166 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (101,930 كيلو جرام).

كما جرى ضبط (146) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84026) حكما قضائيا متنوعا.

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