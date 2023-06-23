«الداخلية» تضبط 92 ألف مخالفة مرورية في حملات أمنية

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة، من ضبط ‏92813 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 358 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 956 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 26 مخالفة موقف عشوائي.

- 5 مخالفة شروط التراخيص.