رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تضبط 92 ألف مخالفة مرورية في حملات أمنية

كتب:

محمد بركات
12:20 م | الجمعة 23 يونيو 2023
مخالفات المرور

مخالفات المرور

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة، من ضبط ‏92813 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 358 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 956 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 26 مخالفة موقف عشوائي.

- 5 مخالفة شروط التراخيص.

 

اقرأ المزيد:

حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة «بيت الوطن» في مدينة الشيخ زايد

خبير قانوني: 3 مخالفات مرورية تتسبب في التحفظ على السيارة والسائق

محافظ الجيزة يوجه بالتعامل بحزم مع مخالفات تحويل النشاط السكني لتجاري

إحالة 131 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية
بقلم محمد بركات