ضبط سيدتين محكوم عليهما بالسجن بتهمة النصب على المواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما «سيدتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو لهما معلومات جنائية».