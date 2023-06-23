الفنانة أروى جودة تنهار من البكاء في جنازة والدها.. (صور)

أقيمت صلاة الجنازة على والد الفنانة أروى جودة في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، منذ قليل، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وانهارت أروى جودة من البكاء لحظة خروج جثمان والدها من المسجد، وحاول الجميع تهدئتها.

جنازة والد أروى جودة

حرصت الفنانة والاعلامية صفاء أبوالسعود، على أن تكون أول الحاضرين لجنازة والد الفنانة أروى جودة، التي ستقام بعد صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود.

كانت أروى جودة سبق، وقالت إنّها تعتبر خالتها الفنانة القديرة صفاء أبو السعود مثلها الأعلى في مجال التمثيل.

وأعلنت الفنانة أروى جودة، أمس، وفاة والدها عبر «ستوري» على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته».

أضافت أروى: «نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».