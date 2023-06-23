صفاء أبو السعود أول الحاضرين لجنازة والد أروى جودة

حرصت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، على أن تكون أول الحاضرين جنازة والد الفنانة أروي جودة، التي ستقام بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفي محمود.

صلاة الجنازة بالمهندسين

بينما لم يصل جثمان والد أروي جودة مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وكانت أروى جودة سبق وقالت إنها تعتبر خالتها الفنانة القديرة صفاء أبو السعود مثلها الأعلى في مجال التمثيل.

وفاة والد أروى جودة

وأعلنت الفنانة أروى جودة، أمس وفاة والدها عبر «استوري» على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته».

أضافت أروي: «نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».